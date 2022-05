Olivera-Napoli | il presidente del Getafe | ” Se De Laurentiis paga la clausola | chiudiamo immediatamente”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ilè vicino a chiudere per Mathias, terzino sinistro del. Ildel club spagnolo, Angel Torres, ha spiegato lo stato della trattativa.al, la trattativa è ben avviata, gli azzurri dopo aver chiuso per Kvaratskhelia, sono pronti a regalare un nuovo calciatore a Luciano Spalletti. Ildel, Angel Torres Sánchez, ai microfoni di Radio Kiss Kissha aperto al trasferimento del terzino: “al? Mathias è affascinato dagli azzurri e dalla Champions. Ne parleremo a fine stagione, ora restiamo concentrati sulla salvezza. Se ilaccelera ela, si chiude ...

