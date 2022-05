"Nessun messaggio d'addio": la svolta nel caso David Rossi (Di venerdì 6 maggio 2022) L'appuntato dei carabinieri, fra i primi ad entrare nell'ufficio di David Rossi dopo la sua morte, ha confermato in commissione di non aver rinvenuto alcun messaggio d'addio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) L'appuntato dei carabinieri, fra i primi ad entrare nell'ufficio didopo la sua morte, ha confermato in commissione di non aver rinvenuto alcund'

Advertising

mentelibera71 : @michelelanzo Il problema è che le persone ci credono! Marattin sono due mesi che spiega che non è scritto in ness… - heppyippo : @Annaisqui Amo ma pensavo che tu non mi stessi cagando non mi è arrivato nessun messaggio ?? - procras91428841 : @nelsottobosco guarda non mi ci far pensare perché quell'abito non doveva essere indossato da nessun'altra a priori… - vetustissima : @voragano Ciao... Non c'è nessun messaggio a dire la verità... - Robertonuzzoam : Se ognuno di noi contribuisse con il valore di un semplice caffè aiuteremmo fortemente l'informazione libera senza… -