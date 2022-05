Manuela Arcuri | la confessione di una famosa collega | “Capricci sul set”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Chi dal 2002 al 2008 ha seguito Carabinieri si ricorderà bene di Paola Vitali e di Gioia, la figlia del Maresciallo Capello, i due personaggi interpretati dae Martina Colombari. Per anni i settimanali hanno riportato voci mai confermate di una presunta rivalità e di un clima teso tra le due prime donne. A più di una decade dalla fine della fiction, la Colombari ha rotto il silenzio sull’argomento e in un’intervista rilasciata a Grazia ha candidamente ammesso di non essere mai stata la bff di Manuelona. “In effetti qualche verità c’era: eravamo la bruna e la bionda, due gallinelle in un pollaio. E, che comunque adoro, qualcheo ce lo faceva scontare”. Nessuna rivalità o attrito invece con Jovanotti, di cui la Colombari è sempre stata una grande fan. Martina ha rivelato che se negli anni ...

