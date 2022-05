Manuel Bortuzzo, papà Franco torna a parlare della rottura. Ma soprattutto di Lulù (Di venerdì 6 maggio 2022) Manuel Bortuzzo, papà Franco interviene di nuovo sulla rottura con Lulù Selassié. In questi giorni non si parla che di questo addio e tra le tanti opinioni, comprese quelle dei diretti interessati e degli ex concorrenti del GF Vip 6, quella del genitore dello sportivo arriva sulle pagine del settimanale Nuovo. Si era già pronunciato su questo addio che ha scioccato i fan e pur premettendo che non ama giocare con il gossip, il papà di Manuel Bortuzzo ha rilasciato una nuova intervista in cui lancia anche una frecciatina non troppo velata. Manuel Bortuzzo, papà Franco commenta la rottura con Lulù “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)interviene di nuovo sullacon Lulù Selassié. In questi giorni non si parla che di questo addio e tra le tanti opinioni, comprese quelle dei diretti interessati e degli ex concorrenti del GF Vip 6, quella del genitore dello sportivo arriva sulle pagine del settimanale Nuovo. Si era già pronunciato su questo addio che ha scioccato i fan e pur premettendo che non ama giocare con il gossip, ildiha rilasciato una nuova intervista in cui lancia anche una frecciatina non troppo velata.commenta lacon Lulù “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai ...

Advertising

paladino_clara : RT @bruna_ambra: Manuel Mateo Bortuzzo a Verissimo sarai ricordato sempre e solo per questo : #fairylu - VelvetMagIta : Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, anche Soleil Sorge si schiera #VelvetMag #Velvet - supremanes : RT @savanaceleste: Manuel Bortuzzo in rai be like: “No grazie, non sono qui per questo” Meanwhile in Mediaset: verissimo annuncia la sua s… - zazoomblog : Antonella Elia difende Lulù dopo la rottura con Manuel: “Lei è stata sincera Bortuzzo invece no!” - #Antonella… - zazoomblog : Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo anche Soleil Sorge si schiera - #Selassié #Manuel #Bortuzzo #anche -