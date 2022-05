LIVE Giro d’Italia 2022, prima tappa in DIRETTA: tratto di trasferimento, a breve il via (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 Tra circa un quarto d’ora il via ufficiale. 12.22 Corridori che ora partiranno per un lungo tratto di trasferimento. 12.20 Meteo per ora clemente, non piove alla partenza, con temperatura mite. 12.17 Si susseguono ovviamente al villaggio di partenza le presentazioni delle varie squadre. 12.14 Gli ultimi vincitori della tappa inaugurale al Giro: YEAR RIDER 2021 GANNA Filippo 2020 GANNA Filippo 2019 ROGLI? Primož 2018 DUMOULIN Tom 2017 PÖSTLBERGER Lukas 12.11 Nella startlist troviamo ben trentanove debuttanti alla Corsa Rosa. 12.09 Il via oggi sarà dato alle 12.40. 12.06 Non sono presenti difficoltà altimetriche degne di nota, eccezion fatta per gli ultimi 5000 metri: le pendenze (seppur poco arcigne) toccheranno ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Tra circa un quarto d’ora il via ufficiale. 12.22 Corridori che ora partiranno per un lungodi. 12.20 Meteo per ora clemente, non piove alla partenza, con temperatura mite. 12.17 Si susseguono ovviamente al villaggio di partenza le presentazioni delle varie squadre. 12.14 Gli ultimi vincitori dellainaugurale al: YEAR RIDER 2021 GANNA Filippo 2020 GANNA Filippo 2019 ROGLI? Primož 2018 DUMOULIN Tom 2017 PÖSTLBERGER Lukas 12.11 Nella startlist troviamo ben trentanove debuttanti alla Corsa Rosa. 12.09 Il via oggi sarà dato alle 12.40. 12.06 Non sono presenti difficoltà altimetriche degne di nota, eccezion fatta per gli ultimi 5000 metri: le pendenze (seppur poco arcigne) toccheranno ...

Advertising

PodiumCafe : Giro d’Italia Stage 1 LIVE - ALE_cycling : RT @Bardiani_CSF: La prima tappa del Giro d’Italia é pronta a partire ecco l’accoglienza del pubblico di Budapest per la Bardiani CSF Faiza… - zxx_TheRock_xzx : @Twitch_Italy Dopo un raid vado a farmi un giro per le live - SorgentePas002 : Ciclismo giro d'ITALIA 6-29maggio 2022 - wasabi1803 : RT @Bardiani_CSF: La prima tappa del Giro d’Italia é pronta a partire ecco l’accoglienza del pubblico di Budapest per la Bardiani CSF Faiza… -