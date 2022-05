L’arte di cogliere tutte le sfumature del caffè

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ilè uno degli elementi che scandisce la nostra routine quotidiana: dalla moka che rende unico il momento della colazione, all’espresso da concedersi al bar dopo pranzo. Secondo una ricerca di mercato firmata YouGov, il 73% degli europei maggiorenni beve regolarmentee il consumo più alto è registrato in Italia e in Spagna. Una tendenza che trova conferma anche oltre oceano. Nel 2021, la National Coffee Association (NCA) ha stimato che ilè la bevanda preferita di 6 americani su 10, con una media di 2 tazze al giorno. Cinema e serie tv sono piene di riferimenti al, dalla dolce Holly che in “Colazione da Tiffany” sorseggia sognante un americano davanti alla vetrina dei suoi sogni all’iconico bar della serie “Friends”, il Central Perk, in cui i protagonisti si ritrovano per il più classico dei ...