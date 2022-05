La Roma gestisce il vantaggio come una Juve qualsiasi, ma in finale serve di più. Lo spettacolo è tutto sugli spalti (Di venerdì 6 maggio 2022) Il massimo con il minimo. Roma in finale di Conference League - la nuova e terza coppa istituita dall’Uefa - con un colpo di testa di... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Il massimo con il minimo.indi Conference League - la nuova e terza coppa istituita dall’Uefa - con un colpo di testa di...

Advertising

ildumba : RT @cmdotcom: La Roma gestisce il vantaggio come una Juve qualsiasi, ma in finale serve di più. Lo spettacolo è tutto sugli spalti #RomaLei… - cmdotcom : La Roma gestisce il vantaggio come una Juve qualsiasi, ma in finale serve di più. Lo spettacolo è tutto sugli spalt… - sportli26181512 : La Roma gestisce il vantaggio come una Juve qualsiasi, ma in finale serve di più. Lo spettacolo è tutto sugli spalt… - WLKFabio : RT @AndreaGiuricin: Non solo c'è bisogno del #termovalorizzatore a #Roma, ma c'è anche la necessità di smontare il monopolio #ama, l'aziend… - eia58 : RT @AndreaGiuricin: Non solo c'è bisogno del #termovalorizzatore a #Roma, ma c'è anche la necessità di smontare il monopolio #ama, l'aziend… -