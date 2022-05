La capotreno aggredita a Bologna con pugni in faccia e insulti sessisti (Di venerdì 6 maggio 2022) Un uomo sprovvisto di biglietto sul regionale Ferrara-Bologna ha aggredito la capotreno prendendola a pugni in faccia con violenza e rivolgendole insulti sessisti. L’episodio è accaduto ieri e l’efferatezza di quanto successo ha costretto il convoglio a fermarsi a San Giorgio di Piano, nel Bolognese, per consentire l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno fermato l’uomo un 34enne, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: oltre ad aver aggredito la funzionaria delle Ferrovie, ha avuto un atteggiamento violento anche verso i militari che hanno provato a fermarlo. La capotreno che gli aveva chiesto il biglietto, una giovane di 28 anni, ha rimediato una lesione al volto guaribile in 6 giorni. Stessa sorte per uno dei carabinieri, ferito a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Un uomo sprovvisto di biglietto sul regionale Ferrara-ha aggredito laprendendola aincon violenza e rivolgendole. L’episodio è accaduto ieri e l’efferatezza di quanto successo ha costretto il convoglio a fermarsi a San Giorgio di Piano, nel Bolognese, per consentire l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno fermato l’uomo un 34enne, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: oltre ad aver aggredito la funzionaria delle Ferrovie, ha avuto un atteggiamento violento anche verso i militari che hanno provato a fermarlo. Lache gli aveva chiesto il biglietto, una giovane di 28 anni, ha rimediato una lesione al volto guaribile in 6 giorni. Stessa sorte per uno dei carabinieri, ferito a ...

