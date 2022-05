Kessie, altro che Barcellona: cambia tutto all’improvviso, ecco dove giocherà (Di venerdì 6 maggio 2022) Il futuro di Kessie non è ancora stato deciso; il centrocampista, promesso sposo al Barcellona, potrebbe clamorosamente non andare in Spagna. Il Milan, a tre giornate dalla fine del campionato, è primo in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter e sogna lo scudetto. Verona, Atalanta e Sassuolo gli ostacoli che i ragazzi di Pioli dovranno superare; il tecnico sa di poter contare su Kessie nonostante il futuro del centrocampista sarà, a meno di clamorosi miracoli, lontano dal mondo rossonero. Gli ultimi duecentosettanta minuti con la maglia del Milan e poi sarà addio; la domanda è capire dove andrà perché il Barcellona non sembra essere più così vicino. LaPresseIl passaggio di Kessie al Barcellona sembrava tutto fatto: quattro anni a sette ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 6 maggio 2022) Il futuro dinon è ancora stato deciso; il centrocampista, promesso sposo al, potrebbe clamorosamente non andare in Spagna. Il Milan, a tre giornate dalla fine del campionato, è primo in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter e sogna lo scudetto. Verona, Atalanta e Sassuolo gli ostacoli che i ragazzi di Pioli dovranno superare; il tecnico sa di poter contare sunonostante il futuro del centrocampista sarà, a meno di clamorosi miracoli, lontano dal mondo rossonero. Gli ultimi duecentosettanta minuti con la maglia del Milan e poi sarà addio; la domanda è capireandrà perché ilnon sembra essere più così vicino. LaPresseIl passaggio dialsembravafatto: quattro anni a sette ...

MarcoBaldinesi : @DupsVLF Il Messia BDN Dito in culo Kessie Romagnoli Ibra O c'è qualcun altro? - Upzzetdbaccalel : @masolinismo Ma menomale dopo kessie schivato un altro bidone. - PianiMino : Per me Leao poteva anche farsi una foto con la maglia del Psg. Ma non ora,non in questo periodo dove stai decidendo… - CarloCampi1004 : @PianiMino Concordo 100% Marotta vorrebbe Kessie. Secondo me però Kessie preferisce altro all'Inter. Per cui se no… - jacopodipalma5 : @Il_Mago_KK Non so quanto senso possa avere lo stipendio, visto che hanno comprato Kessié e forse prendono un altro dal Valencia -