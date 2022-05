Juve, Kean: 'Mi aspettavo di giocare di più in questa stagione, ma so che il mister fa le scelte giuste' (Di venerdì 6 maggio 2022) Moise Kean, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita col Genoa. UN GIUDIZIO SU... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Moise, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita col Genoa. UN GIUDIZIO SU...

Advertising

junews24com : Kean a Sky: «Il mio futuro? Posso darvi una certezza» - - junews24com : Marchegiani: «Kean non ha fatto bene alla Juve. Coppa Italia? Se vince...» - - junews24com : Nedved a Sky: «A Kean posso chiedere 25 gol all'anno. E la Coppa Italia...» - - ilbianconerocom : Kean pre Genoa-Juve: 'Futuro? Non ci penso, devo dimostrare tutto in partita' - junews24com : Kean a Dazn: «Quando Allegri chiama io mi faccio sempre trovare pronto» - -