Advertising

giornaleradiofm : Israele: Abu Mazen condanna attentato ieri sera - GdB_it : Israele: Abu Mazen condanna attentato ieri sera - iconanews : Israele: Abu Mazen condanna attentato ieri sera - langloisajl : RT @DanielaColi2: La convocazione dell'ambasciatore di Abu Dhabi in #Israel segna il più grande rimprovero pubblico di Israele dalla firma… - fashionart19 : RT @DanielaColi2: La convocazione dell'ambasciatore di Abu Dhabi in #Israel segna il più grande rimprovero pubblico di Israele dalla firma… -

Agenzia ANSA

"L'uccisione di civili israeliani e palestinesi - ha sostenutoMazen - non fa che accrescere l'escalation in un momento in cui tutti ci sforziamo di raggiungere la stabilità e prevenire l'...Si tratta di Asad Alrafaani (19 anni) e SabhiShakir (20), entrambi del villaggio di Rumana vicino Jenin, nel nord della Cisgiordania. Le forze di sicurezza hanno lanciato una caccia all'uomo in ... Israele: Abu Mazen condanna attentato ieri sera - Mondo (ANSA) - TEL AVIV, 06 MAG - Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato l'attento di ieri sera in cui sono stati uccisi 3 israeliani e feriti in 4. Lo riferisce l'agenzia Wafa. "L'uccisione di c ...(ANSA) - TEL AVIV, 06 MAG - La polizia israeliana ha identificato palestinesi due sospettati di essere i responsabili dell'attentato terroristico ...