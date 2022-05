Internazionali d’Italia 2022 | Lorenzo Musetti salta Roma e Lione | problema più serio del previsto

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ora è ufficiale, ed è lo stesso diretto interessato a comunicarlo.salterà gli, dove difendeva ancor più del secondo turno del 2021 gli ottavi di finale raggiunti del 2020. La conferma arriva tramite l’account Instagram del toscano. Queste le sue parole: “Ciao ragazzi, mi dispiace molto scrivere questo post. Purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l’infortunio che ho avuto ieri è risultato più grave del, mi obbliga are il torneo che amo di più, ovvero. E anche. Ma ci vedremo di sicuro a Parigi”. Tennis: Daniil Medvedev, ritornoa Ginevra prima del Roland Garros In sostanza, l’intenzione è di tentare di arrivare in ...

Lorenzo Musetti non sarà in campo agliBNLa Roma . A confermarlo lo stesso tennista azzurro in un post su Instagram, in cui ha confermato che l'infortunio subito a Madrid non gli consentirà di essere in campo al ...... dopo la positività al Covid, si fermò al secondo match a Madrid contro Cristian Garin e al secondo turno dal connazionale Aslan Karatsev agliBnl. In quest'annata Medvedev è ... Internazionali di Roma, sorteggio: attesa per Sinner, ansia per Musetti