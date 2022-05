Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Lorenzo Musetti salta gli Internazionali di Roma. Dopo il ritiro per infortunio all'ATP di Madrid… - OA_Sport : Internazionali d'Italia 2022: il tabellone di qualificazione maschile. Dopo la wild card nel main draw a Nardi rien… - andreastoolbox : #Internazionali di Roma, ecco il sorteggio: Sinner contro Martinez, Cobolli pesca Brooksby - ChryTredici : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS Lorenzo Musetti salta gli Internazionali di Roma. Dopo il ritiro per infortunio all'ATP di Madrid #SkySport… - ElioFx76 : @laportoghese Sei venuta a Roma per gli internazionali di tennis? -

Esordio 'spagnolo' per Jannik Sinner aglidi tennis di: l'italiano di punta ha pescato nel sorteggio il 24enne Pedro Martinez. Per gli altri due big azzurri, ossia Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, la sorte ha lasciato in ...Video su questo argomento Race for the Cure, l'inaugurazione del Villaggio della Salute acon ... dei circa 12.000 km di sentieri (Sentiero Italia del CAI e i sentieridi FIE), ...L'ultimo tassello degli Internazionali d'Italia 2022 è stato composto: il tabellone di qualificazione maschile. Quattro sono gli italiani al via, tutti aventi accesso tramite wild card derivate dalle ...Esordio 'spagnolo' per Jannik Sinner agli Internazionali di tennis di Roma: l'italiano di punta ha pescato nel sorteggio il 24enne Pedro Martinez. Per gli altri due big azzurri, ...