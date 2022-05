Inaugura a Udine la mostra HUMANS! (Di venerdì 6 maggio 2022) Qual è la dimensione della relazione interpersonale oggi? A raccontarcelo, nella mostra HUMANS – Relazioni e socialità per la generazione Z tra pre e post Covid, composta da ben 38 opere, saranno i ragazzi dei licei Copernico, Percoto, dell’educandato statale collegio Uccellis, e dell’istituto tecnico Zanon di Udine. In esposizione 38 opere di varia natura realizzate dai ragazzi delle scuole della città per raccontare la dimensione della relazione interpersonale oggi Udine – Qual è la dimensione della relazione interpersonale oggi? A raccontarcelo, nella mostra HUMANS – Relazioni e socialità per la generazione Z tra pre e post Covid, composta da ben 38 opere, saranno i ragazzi dei licei Copernico, Percoto, dell’educandato statale collegio Uccellis, e dell’istituto tecnico Zanon di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 maggio 2022) Qual è la dimensione della relazione interpersonale oggi? A raccontarcelo, nellaHUMANS – Relazioni e socialità per la generazione Z tra pre e post Covid, composta da ben 38 opere, saranno i ragazzi dei licei Copernico, Percoto, dell’educandato statale collegio Uccellis, e dell’istituto tecnico Zanon di. In esposizione 38 opere di varia natura realizzate dai ragazzi delle scuole della città per raccontare la dimensione della relazione interpersonale oggi– Qual è la dimensione della relazione interpersonale oggi? A raccontarcelo, nellaHUMANS – Relazioni e socialità per la generazione Z tra pre e post Covid, composta da ben 38 opere, saranno i ragazzi dei licei Copernico, Percoto, dell’educandato statale collegio Uccellis, e dell’istituto tecnico Zanon di ...

izzofrancesco66 : RT @channeldraw: Sabato alle 10 alla Galleria Tina Modotti di #Udine inaugura la mia mostra personale 'The Social Drawing' in occasione di… - vicinolontano : RT @channeldraw: Sabato alle 10 alla Galleria Tina Modotti di #Udine inaugura la mia mostra personale 'The Social Drawing' in occasione di… - PazzoPerDomani : RT @channeldraw: Sabato alle 10 alla Galleria Tina Modotti di #Udine inaugura la mia mostra personale 'The Social Drawing' in occasione di… - Me_AYS : RT @channeldraw: Sabato alle 10 alla Galleria Tina Modotti di #Udine inaugura la mia mostra personale 'The Social Drawing' in occasione di… - lacappon : RT @channeldraw: Sabato alle 10 alla Galleria Tina Modotti di #Udine inaugura la mia mostra personale 'The Social Drawing' in occasione di… -