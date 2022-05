(Di venerdì 6 maggio 2022) L’ex centrocampista del Napoli Marek Hamšík, attuale giocatore del Trabzonspor, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. Di seguito quanto evidenziato: “Napoli è stato e resta un grande amore, che ho vissuto appieno per dodici anni. Ho ancora alcune amicizie, anche con i giocatori, sebbene le mie scarse doti di comunicatore mi frenino. Quando è possibile sento De, dal quale ho ricevuto testimonianze di affetto vero dal primo giorno dell’addio. Insigne al Toronto? Credo che la sua storia sia molto simile alla mia. FOTO: Getty – NapoliSupercoppa “Se mi vorranno in dirigenza, io ci sono!” Il mio addio? Accadde tutto in fretta e a campionato in corso, ma non è mai troppo tardi per rivedersi. Magari organizziamo una partita d’addio insieme a De, oppure se quando finirò la ...

Notizie Napoli calcio . Marek, fresco vincitore del titolo in Turchia con il Trabzonspor , ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando anche di Napoli . IntervistaLo slovacco ha parlato anche del suo trascorso in azzurro, tornando sulla questione scudetto e sul suo futuro ritorno a Napoli : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Calciomercato Napoli, retroscenaha parlato anche di calciomercato e dei tentativi delle altre squadre di portarlo via da Napoli in passato. Ecco alcune rivelazioni del giocatore del ... Hamsik: “De Laurentiis me l’ha sempre dimostrato”. Poi un messaggio sul futuro da dirigente L'ex centrocampista del Napoli, attualmente al Trabzonspor con il quale si è laureato campione di Turchia, Marek Hamsik, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha ricordato la sua ...Hamsik ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Antonio giordano del Cds. Abbiamo estrapolato (a breve l’intervista integrale) quanto riguarda il discorso ex: «È stato e resta un amore grand ...