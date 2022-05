GP Miami | FP1 | Leclerc davanti a Russell e Verstappen

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI a Miami nelle #FP1 ??? 3 scuderie diverse in meno di 2 decimi I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Primi giri nella storia della F1 a Miami LIVE le #FP1 ? - SkySportF1 : ??? RACE WEEK: F1 A MIAMI ? ?? Venerdì #FP1 alle 20.30, #FP2 alle 23.30 ?? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22… - MaSte92_ : RT @SkySportF1: ?? La top 10 delle #FP1 a Miami I risultati ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? La top 10 delle #FP1 a Miami I risultati ? -

Miglior tempo per Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del GP di. Il ferrarista si è messo davanti a Russell e Verstappen, mentre Sainz ha chiuso al 6° posto. ...minuto delle. ...(aggiornamento di Luca Bucceri) DIRETTA FORMULA 1:, SI PARTE Tutto pronto per l'avvio della diretta Formula 1 della prima sessione di prove liberedel GP2022. I piloti salgono sulle ...Nelle FP1 del Gran Premio di Miami la migliore prestazione è andata alla Ferrari di Leclerc. Seguono George Russell e Max Verstappen ...Tanti giri per tutti Come prevedibile i piloti sono andati in pista tutti quanti sin da subito, per sfruttare ogni minuto delle FP1. Una tornata ... power unit fresca a Miami, tracciato sul ...