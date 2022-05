Genoa-Juventus | è arrivata la notizia che i tifosi aspettavano con ansia

Advertising

GoalItalia : L'imbarazzo del traduttore di Blessin: 'Cosa serve al Genoa contro la Juventus? I cog***ni' ?? #GenoaJuve - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - Gazzetta_it : Gol! Genoa - Juventus 2-1, rete di Criscito D. (GEN) - infoitsport : Genoa-Juventus 2-1: la rivincita di Mimmo Criscito, rigore al 96', bianconeri rimontati - infoitsport : Rigore al 96' e il Genoa batte la Juventus 2-1 -

Stavolta l'ha realizzato e al 96' ilha battuto la2 - 1. A Marassi è successo qualcosa su cui Allegri dovrà profondamente riflettere perché quel finale non solo non è da Juve, ma non ......00 Rangers - Lipsia 3 - 1 CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 21:00 Roma - Leicester 1 - 0 21:00 Marsiglia - Feyenoord 0 - 0 CALCIO - SERIE A 18:45 Inter - Empoli 4 - 2 21:002 - 1 CICLISMO - ...GENOVA (ITALPRESS) – Criscito si prende la sua rivincita dal dischetto e riaccende le speranze di salvezza del Genoa. La Juventus non si prepara nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia ...Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo ha commentato la vittoria contro la Juventus ai microfoni di DAZN: “Stasera questo successo ci regala una grande gioia ed emozione. Sono felice per Criscito ...