Elena Apollonio DemoS | “Occorre ridare dignità alla politica per costruire ed educare alla pace e alla solidarietà”

(Di venerdì 6 maggio 2022), consigliera comunale e presidente della Commissione Pari Opportunità, è stata appena eletta segretaria regionale di(Democrazia Solidale), dopo un congresso che ha visto la partecipazione di tutti i protagonisti della sinistra torinese a partire dal sindaco Stefano Lo Russo., di cuiè stata fondatrice, è una sorta di sentinella che intende impegnare e rilanciare valori base della sinistra comesociale e una reale democrazia che coinvolga la base esaltando le sue espressioni. Questo non in modo autoreferenziale e didascalico ma attraverso un approccio che guarda al futuro, alle nuove generazioni, ai nuovi lavori, senza dimenticare i valori spirituali e soprattutto mantenendo la propria identità e autonomia come soggetto politico. ...

Anche, Consigliera Comunale di Torino e neo Segretaria regionale di Demos eletta lo scorso 30 aprile, commenta la decisione: " Desidero annunciare in questa mia "nuova veste" che "...Nato come partito a fine 2018, DemoS Piemonte ora punta lo sguardo alle politiche del 2023 e alle regionali dell'anno successivo. A tracciare questo ideale percorso, che dopo essere stata eletta alle scorse amministrative nella "Lista Civica Lo Russo Sindaco", sabato durante il congresso è stata scelta dagli iscritti quale Segretaria regionale. '... Elena Apollonio segretaria di Demos "Penso un periodo di pausa sia utilea tutti: ora che sono candidato sosterrò in primis Patrizia Manassero con un “gioco di squadra” e, se sarò eletto, cercherò di lavorare per il bene di Cuneo e dei m ...L'ex assessore della Giunta Valmaggia: "Se sarò eletto cercherò di lavorare per il bene di Cuneo e dei miei concittadini" ...