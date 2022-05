Comuni e aziende Bio a ‘Cibus’ con Confagricoltura Salerno (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’è anche una qualificata rappresentanza delle produzioni biologiche della provincia di Salerno a Cibus, la fiera internazionale dell’agroalimentare italiano in corso di svolgimento a Parma. Per iniziativa di Confagricoltura Salerno stanno avendo l’opportunità di incrementare il proprio business e sviluppare nuove relazioni commerciali, dieci aziende le cui produzioni bio spaziano dal pomodoro in vetro alle uova, dal pesto di rucola ai pomodori datterini e alle confetture di fragole, dall’olio evo alle castagne, dai prodotti sott’olio ai formaggi di capra. Ma c’è di più: nel padiglione di Confagricoltura, quest’anno per la prima volta, hanno un loro spazio anche due Comuni, Bellosguardo e Ottati, a cui è stata data l’occasione di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è anche una qualificata rappresentanza delle produzioni biologiche della provincia dia Cibus, la fiera internazionale dell’agroalimentare italiano in corso di svolgimento a Parma. Per iniziativa distanno avendo l’opportunità di incrementare il proprio business e sviluppare nuove relazioni commerciali, diecile cui produzioni bio spaziano dal pomodoro in vetro alle uova, dal pesto di rucola ai pomodori datterini e alle confetture di fragole, dall’olio evo alle castagne, dai prodotti sott’olio ai formaggi di capra. Ma c’è di più: nel padiglione di, quest’anno per la prima volta, hanno un loro spazio anche due, Bellosguardo e Ottati, a cui è stata data l’occasione di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Comuni e aziende Bio a '#Cibus' con Confagricoltura #Salerno ** - AdryLuc13 : @PiramideRossa Periodo mobilità di aziende chiuse, ricordiamo che le aziende che li assumevano a tempo determinato… - Vane_Sardegna : @saradizuccaro Stessa storia da noi in Sardegna. Anzi da me si fa la fila anche nei vari comuni per svolgere i lavo… - LoriPeco : Progetto di Rivoluzione Pacifica. Ricominciamo dalle persone fragili, che se non maltrattate possono essere anche p… - AnciPuglia : Sviluppo sostenibile: avviso Anci per aziende interessate a proporre soluzioni innovative ai Comuni -