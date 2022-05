Combinazioni ultima giornata Serie B 2021/2022: verdetti promozione, playoff, playout, retrocessione (Di venerdì 6 maggio 2022) Ultimi 90? infuocati minuti di regular season in Serie B, andiamo a scoprire tutte le Combinazioni per le principali lotte dell’ultima giornata, aperte di fatto a tutti gli scenari: si dovranno decidere infatti le due promosse direttamente in Serie A, l’ultima qualificata per i playoff, l’ultima retrocessa diretta in Serie C e chi giocherà i playout (se si giocheranno, perché c’è anche l’opzione di mancata disputa). Calcolatrice alla mano, andiamo a scoprire quali sono tutte le Combinazioni per i verdetti che arriveranno inappellabili alle 22.30 di venerdì sera. LOTTA promozione – Se la giocano Lecce (68 punti), Monza (67), Cremonese (66) e Pisa (64). Appare chiaro ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Ultimi 90? infuocati minuti di regular season inB, andiamo a scoprire tutte leper le principali lotte dell’, aperte di fatto a tutti gli scenari: si dovranno decidere infatti le due promosse direttamente inA, l’qualificata per i, l’retrocessa diretta inC e chi giocherà i(se si giocheranno, perché c’è anche l’opzione di mancata disputa). Calcolatrice alla mano, andiamo a scoprire quali sono tutte leper iche arriveranno inappellabili alle 22.30 di venerdì sera. LOTTA– Se la giocano Lecce (68 punti), Monza (67), Cremonese (66) e Pisa (64). Appare chiaro ...

Advertising

sportface2016 : #SerieB, le combinazioni per l'ultima giornata: ecco tutti i verdetti in arrivo - sacherfire : Con la sconfitta di stasera, anche se domenica resta l'ultima partita da giocare, si può dire che la stagione della… - infobetting : Ultima giornata Serie B, le combinazioni per promozione e salvezza -