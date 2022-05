Calcio italiano, Melli: “Finale di Conference nota positiva per il nostro movimento.” (Di venerdì 6 maggio 2022) Calcio italiano Melli – A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Alessandro Melli, ex giocatore di Milan e Sampdoria. Su quanto è importante la Finale di Conference League per il Calcio italiano “Sicuramente è una competizione nata quest’anno ed è il livello europeo più basso, però è sempre una competizione e ci sono comunque squadre di un certo prestigio, quindi a prescindere è una nota positiva. Il Calcio italiano ha bisogno di ripartire e giocarsi finali e semifinali europee. Questa è una bella nota positiva per il Calcio italiano.” Sul vivere ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 6 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Alessandro, ex giocatore di Milan e Sampdoria. Su quanto è importante ladiLeague per il“Sicuramente è una competizione nata quest’anno ed è il livello europeo più basso, però è sempre una competizione e ci sono comunque squadre di un certo prestigio, quindi a prescindere è una. Ilha bisogno di ripartire e giocarsi finali e semifinali europee. Questa è una bellaper il.” Sul vivere ...

Advertising

pisto_gol : Emozionante l’Olimpico con 70mila che cantano “Grazie Roma”Una festa per il calcio, per la Roma che riporta il calc… - lapoelkann_ : Complimenti @MrAncelotti per il cammino straordinario che stai facendo. Un italiano che ci rende orgogliosi a noi a… - Agenzia_Italia : ?? Il #Monza si gioca la serie A, la sfida di Berlusconi e Galliani _ I due potrebbero tornare nel più importante c… - BiffiLuca : RT @rprat75: Quelli che si lamentano del livello e della mentalità provinciale del calcio italiano sono i primi a parlare di coppetta. Face… - Annamar08144783 : @NapoliFemminile Forza ragazze siete il nostro orgoglio campano del calcio femminile italiano seguiamo i nostri so… -