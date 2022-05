Berlusconi: "Non siamo guerrafondai. Ma non sia l'Ucraina a pagare" (Di venerdì 6 maggio 2022) Berlusconi interviene sul conflitto in Ucraina: "È in atto un'aggressione contro un Paese libero". E spiega: "Nostra posizione chiara e non certo guerrafondaia" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022)interviene sul conflitto in: "È in atto un'aggressione contro un Paese libero". E spiega: "Nostra posizione chiara e non certoa"

Advertising

berlusconi : La casa è il frutto dei risparmi di una vita. Per questa ragione, dopo avere abolito l’Imu, ci siamo opposti ad una… - repubblica : Vince la scaramanzia: Berlusconi manda all'aria i programmi e non va alla trasferta decisiva del suo Monza [di Eman… - enzomazza : Il partito popolare europeo, del quale fa parte Silvio Berlusconi, proprietario di Mediaset, ha postato ieri sera q… - egoignisetaqua : pettiseppi se luigi non ha personalità allora io sono berlusconi - tabarro63 : RT @BernardeschiAle: #putin Putin amico di alcuni politici italiani. Io non dimentico. Questo il gesto di Berlusconi ad una domanda di una… -