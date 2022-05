Assurdo Leicester, Rodgers recrimina: “Arbitro contro di noi!” (Di venerdì 6 maggio 2022) Assurdo Leicester, Rodgers in conferenza stampa infuriato contro la direzione arbitrale. Al termine dell’eliminazione subito per opera della Roma di Josè Mourinho, il tecnico degli inglesi Brendan Rodgers si è presentato in conferenza deluso, come immaginabile. Il motivo della sua frustrazione è però curioso, le ire del tecnico sono finite sull’arbitraggio di questa sera. Roma-Leicester-Rodgers Queste le sue parole: “Deluso e frustrato. Non so se l’atmosfera e il ritmo abbiano influito, ma tutte le decisioni sono state contro di noi. Abbiamo cercato di arrivare fino in fondo in ogni competizione, ma non ci siamo riusciti. I giocatori faranno tesoro di quest’esperienza, il prossimo anno avremo più tempo per preparare le partite. Non è ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022)in conferenza stampa infuriatola direzione arbitrale. Al termine dell’eliminazione subito per opera della Roma di Josè Mourinho, il tecnico degli inglesi Brendansi è presentato in conferenza deluso, come immaginabile. Il motivo della sua frustrazione è però curioso, le ire del tecnico sono finite sull’arbitraggio di questa sera. Roma-Queste le sue parole: “Deluso e frustrato. Non so se l’atmosfera e il ritmo abbiano influito, ma tutte le decisioni sono statedi noi. Abbiamo cercato di arrivare fino in fondo in ogni competizione, ma non ci siamo riusciti. I giocatori faranno tesoro di quest’esperienza, il prossimo anno avremo più tempo per preparare le partite. Non è ...

