6 emoji che puoi inviare come reazione ai messaggi di Whatsapp (Di venerdì 6 maggio 2022) Whatsapp introduce le reazioni ai messaggi e completa un altro tassello verso quella integrazione multi-piattaforma destinata a unificare sotto un unico cappello l'app di messaggistica con il Direct di Instagram e Messenger. «Siamo lieti di annunciare che le reazioni con le emoji sono ora disponibili sull’ultima versione dell’app. Le reazioni sono divertenti, immediate ed evitano il sovraccarico di messaggi sui gruppi. In futuro continueremo a migliorarle, ampliando il range di emoji disponibili» scrive Whatsapp in un post sul blog ufficiale, diventando la prima app di messaggistica a introdurre le reazioni con le emoji per i suoi 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. Reactions ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 6 maggio 2022)introduce le reazioni aie completa un altro tassello verso quella integrazione multi-piattaforma destinata a unificare sotto un unico cappello l'app distica con il Direct di Instagram e Messenger. «Siamo lieti di annunciare che le reazioni con lesono ora disponibili sull’ultima versione dell’app. Le reazioni sono divertenti, immediate ed evitano il sovraccarico disui gruppi. In futuro continueremo a migliorarle, ampliando il range didisponibili» scrivein un post sul blog ufficiale, diventando la prima app distica a introdurre le reazioni con leper i suoi 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. Reactions ...

Advertising

team_world : Su #WhatsApp è in fase di rilascio la funzione che permetterà di reagire ai messaggi con una semplice emoji, ne par… - 1ikgh : @LaGrevia Ma anche nessun 30enne vuole far la figura del boomer (io 37 ma vabbè) comunque ok non capisco nemmeno io… - alvssandroo_ : Il messaggio lo scrivo in due minuti, è a scegliere le emoji che ci metto un paio d'ore - astralyium : @makmvi Io samsung che aspetto ancora le emoji alternative invece dei like semplici ai messaggi - usoilsarcasmo : ma che sta passando elisa con le emoji -