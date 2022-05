2Step: il testo dell’inedita collaborazione di Ed Sheeran ft. Ultimo (Di venerdì 6 maggio 2022) Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Pochi giorni fa è stato confermato che Ultimo era stato contattato da Ed Sheeran in persona per una collaborazione. Tale collaborazione riguardavauna “versione italiana” di “2Step”, uno dei brano contenuti nell’Ultimo album di Ed Sheeran “Equals”, rilasciato lo scorso anno. Per la sua “2Step”, Ed Sheeran aveva chiesto già a diversi artisti internazionali di collaborare a delle nuove versione: ed ecco che sono stati rilasciati diversi feat con artisti quali: Lil Baby, Ellinoora e la band ucraina Antytila. Parlando della sua collaborazione con Ed, una delle popstar internazionali più amate in tutto il globo, Ultimo ha raccontato che i due si sono ... Leggi su zon (Di venerdì 6 maggio 2022) Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Pochi giorni fa è stato confermato cheera stato contattato da Edin persona per una. Taleriguardavauna “versione italiana” di “”, uno dei brano contenuti nell’album di Ed“Equals”, rilasciato lo scorso anno. Per la sua “”, Edaveva chiesto già a diversi artisti internazionali di collaborare a delle nuove versione: ed ecco che sono stati rilasciati diversi feat con artisti quali: Lil Baby, Ellinoora e la band ucraina Antytila. Parlando della suacon Ed, una delle popstar internazionali più amate in tutto il globo,ha raccontato che i due si sono ...

