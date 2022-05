World Password Day: è ancora “quella”, la più usata? Ecco tutti i dati (preoccupanti) dal mondo e dall’Italia (Di giovedì 5 maggio 2022) Sì, se ve lo steste chiedendo, è ancora lei la Password più utilizzata in Italia e, in generale, nel mondo. Nel 2021 sono state ben 2.049 le violazioni gravi, un dato che ha fatto registrare il +10% su base annua. World Password Day è oggi – 050522 www.computermagazine.itIl popolo di internet si scopre, ancora una volta – l’ennesima, per dirla tutta -, ben lontano da una condizione di assoluta sicurezza. Parliamo di Password, e lo facciamo nel World Password Day, la cosiddetta giornata mondiale della Password. Chiunque, al giorno d’oggi, deve fare i conti con una o più Password che tengono al sicuro tutta la nostra vita online: dai dati bancari all’account del supermercato. Ogni ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Sì, se ve lo steste chiedendo, èlei lapiù utilizzata in Italia e, in generale, nel. Nel 2021 sono state ben 2.049 le violazioni gravi, un dato che ha fatto registrare il +10% su base annua.Day è oggi – 050522 www.computermagazine.itIl popolo di internet si scopre,una volta – l’ennesima, per dirla tutta -, ben lontano da una condizione di assoluta sicurezza. Parliamo di, e lo facciamo nelDay, la cosiddetta giornata mondiale della. Chiunque, al giorno d’oggi, deve fare i conti con una o piùche tengono al sicuro tutta la nostra vita online: daibancari all’account del supermercato. Ogni ...

Advertising

CentroGarozzo : World Password Day, Giornata Mondiale delle Password: utili consigli per proteggere gli account digitali… - giannifioreGF : #WorldPasswordDay: quanto ci vuole a violare la tua password? - MargheritaFusa1 : ??Ogni giorno si celebra qualcosa! Oggi 5 maggio si celebra in tutto il mondo il 'World Password Day', una giornata… - CentroComputer : 5 Maggio??World Password Day! Quante volte i colleghi IT ci hanno pregato di rendere le nostre password complesse? L… - infoitscienza : Oggi è il World Password Day: 23 milioni di persone usano ancora “123456” -