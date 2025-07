Inter-Calhanoglu accelerata per l’erede a 40 milioni Conferma totale | Stiamo trattando

L’Inter accelera sul fronte Calhanoglu: il club ha messo in stand-by la proposta da 40 milioni, ma la trattativa è ancora in pieno corso. Intanto, i nerazzurri hanno in mente un possibile sostituto per il turco, ma il tempo stringe: i turchi sono tra i più richiesti sul mercato. La squadra nerazzurra si muove con decisione, e nel frattempo si intensificano i confronti tra dirigenza e Chivu. L’obiettivo è chiudere rapidamente per mantenere la competitività in una fase cruciale di mercato.

I nerazzurri hanno individuato il possibile sostituto del turco, ma dovranno fare in fretta perché è uno dei giocatori più cercati del momento L'Inter è in pieno subbuglio per una fase di mercato che deve far registrare necessariamente un'accelerata. In queste ore vi abbiamo raccontato e documentato su Calciomercato.it il colloquio durato oltre due ore tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico Cristian Chivu. Nel vertice si è discusso un po' di tutto, compreso ovviamente il tema relativo alla campagna acquisti (e cessioni) estiva. La svolta dovrà arrivare su entrambi i lati che, come per tutti, sono legati tra loro.

