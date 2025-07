Odissea | Cosmo Jarvis lascia il cast del film di Nolan

L’attore Cosmo Jarvis ha sorpreso i fan annunciando il suo abbandono dal cast di Odissea, il nuovo epico film di Christopher Nolan attualmente in fase di riprese. La decisione, confermata da Deadline, deriva da un conflitto di programmazione imprevisto. Al suo posto, si prospetta una scelta che potrebbe rivoluzionare le dinamiche del progetto, lasciando tutti con un desiderio di scoprire quale volto prenderà presto il suo posto in questa avventura cinematografica senza precedenti.

L’attore Cosmo Jarvis ha lasciato il cast di Odissea, l’epico film di Christopher Nolan attualmente in fase di produzione. La notizia è stata confermata nel tardo pomeriggio odierno attraverso un articolo di Deadline. La fonte ha riferito che Cosmo Jarvis, che aveva firmato per entrare nel cast di Odissea nel mese di marzo, ha lasciato la produzione a causa di un conflitto di programmazione all’interno della sua agendina lavorativa. Al suo posto Nolan ha chiesto ed ottenuto l’ingaggio di Logan Marshall-Green (Spider-Man: Homecoming). Il ruolo in questione rimane ancora avvolto nel mistero. Nei giorni scorsi Universal Pictures ha svelato il teaser poster ufficiale, ma prima ancora dalla rete era apparsa una versione leak del teaser trailer. 🔗 Leggi su Universalmovies.it