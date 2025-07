Terracina crolla il tetto del ristorante stellato Essenza | morta una ragazza di 30 anni ferite altre 10 persone Tra le ipotesi il maltempo

Una tragedia scuote Terracina: il crollo improvviso del tetto del ristorante stellato "Essenza" ha causato la morte di una giovane di 30 anni e ferito altre dieci persone. Tra le ipotesi, il maltempo potrebbe aver contribuito a questa drammatica tragedia. Mentre le autorità stanno indagando, si alza forte il senso di sgomento in città, che ora si stringe nel dolore e nella speranza di chiarimenti.

È improvvisamente crollato il tetto del ristorante stellato "Essenza" nel pieno centro di Terracina in via Tripoli, non lontano da piazza della Repubblica.

