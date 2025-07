Inter tra Inzaghi e Chivu volano stracci | E’ una balla incredibile

Tra inzaghi e Chivu si è scatenata una vera e propria battaglia, innescando tensioni che scuotono l’ambiente nerazzurro. Dopo una stagione lunga e priva di titoli, nervi a pezzi e decisioni criticate, la squadra si appresta a una rivoluzione. Dal cambio in panchina alle strategie di mercato, il futuro dell’Inter sembra più incerto che mai. E ora, la domanda è: come reagirà la società a tutte queste tensioni?

Nervi tesi in casa nerazzurra dopo una stagione lunga e senza titoli. Dal cambio in panchina alle strategie di mercato: il giudizio non è positivo In casa Inter si è dato inizio alla rivoluzione. Con l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club ad opera del Fluminense, si è chiusa una stagione infinita, con oltre 60 partite giocate. Il primo passo è stato fatto già prima del torneo iridato negli Stati Uniti, con il cambio alla guida tecnica da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. Prime novità anche in rosa, con gli arrivi di Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia. Inzaghi e Chivu (LaPresse) – Calciomercato.