Ultime Notizie – Ucraina, Conte: “Draghi venga in Parlamento, tema vero è indirizzo politico” (Di giovedì 5 maggio 2022) Guerra Ucraina-Russia, “si parla molto di armi, noi siamo contrario a invio di armi sempre più letali, però, attenzione il tema vero è l’indirizzo politico. Quali sono le posizioni dell’Italia e che fa valere con gli alleati?”. Così Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio su Rete 4. Proprio il caso di oggi sulle parole del ministro Lorenzo Guerini “rende necessario e urgente quello che diciamo da giorni e cioè che il ministro della Difesa e il premier Draghi vengano in Parlamento: noi abbiamo bisogno di avere un indirizzo politico“. Serve “un confronto in Parlamento per capire quali posizioni il governo porterà a Washington”, afferma il leader M5S. “E’ inevitabile che il governo italiano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Guerra-Russia, “si parla molto di armi, noi siamo contrario a invio di armi sempre più letali, però, attenzione ilè l’. Quali sono le posizioni dell’Italia e che fa valere con gli alleati?”. Così Giuseppea Dritto e Rovescio su Rete 4. Proprio il caso di oggi sulle parole del ministro Lorenzo Guerini “rende necessario e urgente quello che diciamo da giorni e cioè che il ministro della Difesa e il premierno in: noi abbiamo bisogno di avere un“. Serve “un confronto inper capire quali posizioni il governo porterà a Washington”, afferma il leader M5S. “E’ inevitabile che il governo italiano ...

