Ultime Notizie Roma del 05-05-2022 ore 16 | 10

(Di giovedì 5 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono piano Ferrigno giovedì 5 maggio nelle auto proclamate Repubblica di Donetsk e lugansk e le autorità russe hanno annullato la parate la marcia per la giornata della vittoria del 9 maggio l’ho detto il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale russa la parata della Vittoria e la marcia del Reggimento immortale In questo giorno della Vittoria Donetsk e lugansk e ancora impossibile da tenere ha sostenuto Ma quel tempo arriverà presto e le parate la vittoria passeranno per le strade del donbass intanto nessun nuovo ordine arrivato dal presidente russo A proposito dell’acciaieria di Mariola rispetto a quello del 21 aprile scorso quando decise di annullare la salto dello stabilimento l’ho ucciso il portavoce del Cremlino nelle stesse ore in cui da militari del Reggimento azov” arrivano invece ...