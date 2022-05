Ucraina, Salvini: “Da Mosca a Washington, per la pace andrei ovunque” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Da Mosca a Washington a Pechino a Istanbul, io andrei dovunque”. Così Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, dopo l’incontro col premier Mario Draghi a cui, dice, “l’ho ribadito” per essere “nel mio piccolo protagonista” del processo di pace. Con il premier “abbiamo parlato di pace, non abbiamo parlato di armi, di bombe e di guerra ma di come arrivare il prima possibile al cessate il fuoco, alla pace, e io spero che la missione americana del presidente Draghi serva a riavvicinare le parti, perché più avanti si va più morti ci sono, più danni si creano. Quindi non è una questione destra o sinistra di governo o non governo, io credo che la maggior parte degli italiani preghi e voglia la pace e su questo sto mettendo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Daa Pechino a Istanbul, io”. Così Matteo, lasciando Palazzo Chigi, dopo l’incontro col premier Mario Draghi a cui, dice, “l’ho ribadito” per essere “nel mio piccolo protagonista” del processo di. Con il premier “abbiamo parlato di, non abbiamo parlato di armi, di bombe e di guerra ma di come arrivare il prima possibile al cessate il fuoco, alla, e io spero che la missione americana del presidente Draghi serva a riavvicinare le parti, perché più avanti si va più morti ci sono, più danni si creano. Quindi non è una questione destra o sinistra di governo o non governo, io credo che la maggior parte degli italiani preghi e voglia lae su questo sto mettendo ...

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Noi queste armi a chi le diamo? C'è anche la mafia ucraina'. In sostanza un esercito in Ucraina non c'è,… - HuffPostItalia : Salvini: 'Inizio ad avere dei dubbi sull'invio di aiuti militari all'Ucraina' - LegaSalvini : ++ L’INTERVISTA A MATTEO #SALVINI SU LA VERITÀ: “PIÙ ARMI ALL’UCRAINA SIGNIFICA PIÙ MORTI. DIALOGARE CON MOSCA” ++… - ketty0808 : RT @Edoenonsolo: Conte e Salvini frenano sull’invio delle armi in Ucraina. Abbiamo sempre saputo da che parte stavano. Due piccoli ma perfi… - Roberto72009892 : RT @PietroSalvatori: Basta armi all'Ucraina, chiedono a gran voce Salvini, Conte e Putin -