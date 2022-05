Ucraina: Mattarella, 'sostegno attivo a resistenza' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Siamo solidali con l'Ucraina e lo loro ragioni di libertà, indipendenza e di integrità territoriale e li stiamo attivamente sostenendo nella resistenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale, insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, gli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo. Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Siamo solidali con l'e lo loro ragioni di libertà, indipendenza e di integrità territoriale e li stiamo attivamente sostenendo nella". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale, insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, gli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo.

