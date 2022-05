Ucraina | la procuratrice generale | ' Dall' inizio dell' invasione russa morti quattromila civili e tra loro 221 bambini'

(Di giovedì 5 maggio 2022) Guerra in, come in ogni guerra moderna le principali vittime sono i. 'Oggi è importante questa scelta di campoa comunità internazionale a favorein questa guerra ...

Advertising

Tg3web : Ancora orrore a Irpin, nella regione a ovest di Kiyv, sono stati trovati i corpi di quasi 300 civili, molti fucilat… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La procuratrice del paese afferma che si sta indagando su oltre 'Novemila crimini di guerra' #ANSA - MediasetTgcom24 : Procuratrice Kiev: identificato primo russo sospettato di massacri a Bucha #bucha #ucraina - globalistIT : I civili sono quasi sempre le principali vittime - MarioP1966 : RT @lasiciliait: La procuratrice generale ucraina: '4mila vittime civili, 221 bambini' -

Lo ha detto lagenerale in, Iryna Venediktova, intervenendo in video collegamento con la Conferenza internazionale dei procuratori dei Paesi del Consiglio d'Europa e degli Stati ...Lo ha detto lagenerale in, Iryna Venediktova, intervenendo in video collegamento con la Conferenza internazionale dei procuratori dei Paesi del Consiglio d'Europa e degli Stati ...Ospedale di Chernihiv senza corrente, acqua e riscaldamento: operati e salvati 305 pazienti. Espulsi 7 diplomatici danesi da Mosca. Sono 4mila i civili uccisi finora, di cui 221 bambini. Stanziati 12 ...PALERMO (ITALPRESS) – La riflessione sull’Ucraina come punto di partenza per affrontare il tema del rispetto dei diritti, ancora più urgente in un momento storico così delicato, ma anche indipendenza ...