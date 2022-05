Ucraina, attivisti russi identificano 2067 caduti: “Vengono da regioni più povere del Paese” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono stati identificati 2.067 militari russi morti in Ucraina. Grazie al lavoro di un gruppo esteso di attivisti che ricostruisce, sulla base di fonti aperte, soprattutto i necrologi pubblicati sui giornali o sui social in lingua russa, nomi, cognomi, a volte il patronimico delle vittime, la data in cui è stata annunciata la loro morte o del funerale. Informazioni fra l’altro che il ministero della Difesa non ha reso disponibili neanche per i 1.351 militari di cui ha ammesso la morte, l’anonima cifra diffusa il 25 marzo scorso. Alle famiglie, spesso non viene comunicata neanche la data in cui i loro congiunti sono morti (lo si sa solo per 700 delle vittime accertate per via non ufficiale). Quasi mai la località o le modalità in cui sono stati uccisi, spiega all’Adnkronos Mariya Vyushkova, ricercatrice in una università ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono stati identificati 2.067 militarimorti in. Grazie al lavoro di un gruppo esteso diche ricostruisce, sulla base di fonti aperte, soprattutto i necrologi pubblicati sui giornali o sui social in lingua russa, nomi, cognomi, a volte il patronimico delle vittime, la data in cui è stata annunciata la loro morte o del funerale. Informazioni fra l’altro che il ministero della Difesa non ha reso disponibili neanche per i 1.351 militari di cui ha ammesso la morte, l’anonima cifra diffusa il 25 marzo scorso. Alle famiglie, spesso non viene comunicata neanche la data in cui i loro congiunti sono morti (lo si sa solo per 700 delle vittime accertate per via non ufficiale). Quasi mai la località o le modalità in cui sono stati uccisi, spiega all’Adnkronos Mariya Vyushkova, ricercatrice in una università ...

