Torino-Napoli, arbitra Prontera: per il direttore di gara è la prima volta con gli azzurri (Di giovedì 5 maggio 2022) Come di consueto, l’AIA ha pubblicato sul proprio sito le designazioni ufficiali degli arbitri per la prossima giornata di campionato: il Napoli affronterà il Torino di Ivan Juric in trasferta. Scelta, ovviamente, anche per la sfida degli azzurri la sestina arbitrale che scenderà in campo. Arbitro Prontera Torino-Napoli, ufficiale la sestina arbitrale: c’è Prontera Di seguito la designazione arbitrale dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri: l’arbitro sarà il bolognese Alessandro Prontera, che non ha mai arbitrato una partita del Napoli, con gli assistenti Liberti e Del Giovane. Il quarto uomo sarà Baroni, mentre al VAR ci saranno Irrati e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Come di consueto, l’AIA ha pubblicato sul proprio sito le designazioni ufficiali degli arbitri per la prossima giornata di campionato: ilaffronterà ildi Ivan Juric in trasferta. Scelta, ovviamente, anche per la sfida deglila sestinale che scenderà in campo. Arbitro, ufficiale la sestinale: c’èDi seguito la designazionele dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri: l’arbitro sarà il bolognese Alessandro, che non ha maito una partita del, con gli assistenti Liberti e Del Giovane. Il quarto uomo sarà Baroni, mentre al VAR ci saranno Irrati e ...

