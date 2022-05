“Salutava sempre”: il debutto live a teatro di Alessandro Cattelan (Di giovedì 5 maggio 2022) “Salutava sempre” è il titolo dello show live con il quale Alessandro Cattelan debutta a teatro il prossimo 26 novembre ad Alessandria (data zero), 29 novembre a Milano, per poi proseguire nelle principali città italiane, Torino (2 dicembre), Roma (4 dicembre), Napoli (7 dicembre), Firenze (8 dicembre) Padova (10 dicembre) e si chiude a Bologna (11 dicembre). Un’occasione davvero speciale, si direbbe unica, nella quale il pubblico è invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan e da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà. Salutava sempre: ecco come sarà lo show live di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) “” è il titolo dello showcon il qualedebutta ail prossimo 26 novembre ad Alessandria (data zero), 29 novembre a Milano, per poi proseguire nelle principali città italiane, Torino (2 dicembre), Roma (4 dicembre), Napoli (7 dicembre), Firenze (8 dicembre) Padova (10 dicembre) e si chiude a Bologna (11 dicembre). Un’occasione davvero speciale, si direbbe unica, nella quale il pubblico è invitato a partecipare al funerale die da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà.: ecco come sarà lo showdi ...

