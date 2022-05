Roma, Abraham: “Un sogno che diventa realtà, non posso smettere di ringraziare i tifosi” (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma Abraham – Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo aver raggiunto la finale di Conference League. Ecco quanto affermato. “Non ho parole, per la mia squadra, per i tifosi. È un sogno che diventa vero, ho detto quando sono arrivato che volevo vincere qualcosa. La Roma non arrivava in finale da tanto tempo e la meritava, è importantissimo per tutti. Come hai fatto in così poco tempo a creare questa alchimia col pubblico? L’ho detto tante volte, dal primo giorno che sono arrivato: i tifosi mi hanno fatto innamorare subito, mi hanno accolto come se fossi qui da anni. Non posso smettere di ringraziarli, oggi abbiamo vinto ancora prima di ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)– Tammy, attaccante della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo aver raggiunto la finale di Conference League. Ecco quanto affermato. “Non ho parole, per la mia squadra, per i. È unchevero, ho detto quando sono arrivato che volevo vincere qualcosa. Lanon arrivava in finale da tanto tempo e la meritava, è importantissimo per tutti. Come hai fatto in così poco tempo a creare questa alchimia col pubblico? L’ho detto tante volte, dal primo giorno che sono arrivato: imi hanno fatto innamorare subito, mi hanno accolto come se fossi qui da anni. Nondi ringraziarli, oggi abbiamo vinto ancora prima di ...

