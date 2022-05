Riccardo Dalisi e l’architettura del cambiamento sociale

Advertising

homerelookingre : New post: Riccardo Dalisi ’71-’74. Il Rione Traiano di Napoli - _PuntoZip_ : “Riccardo Dalisi ’71-’74. Il Rione Traiano di Napoli e la partecipazione come progetto”: il Circolo del Design real… - visitorcity : RT @PieroSorr: Che cosa è stata la la Liberazione al Sud, con Gabriella Gribaudi e un audiodoc con la storia di una radio partigiana. E poi… - UgoMorelli : RT @RoIaccarino: Morto a Napoli Riccardo Dalisi, architetto, artista, designer - Andrea_Donega : RT @RoIaccarino: Morto a Napoli Riccardo Dalisi, architetto, artista, designer -

In quest'ottica apre la mostra dedicata alla figura die in particolare al suo lavoro di riqualifica del Rione Traiano a Napoli tra il 1971 e il 1974. Curata da Luca Beatrice e ...Abbiamo intessuto rapporti con artisti napoletani ma anche italiani e stranieri, abbiamo ad esempio stampato le opere di artisti come Mario Persico, Ernesto Tatafiore,, Giuseppe ...Fra i non molti esponenti solitari dell’architettura e del design radicale è stato l’unico meridionale Fra i non molti esponenti solitari dell’architettura e design radicale, Riccardo Dalisi, mancato ...È uno dei principali obiettivi che il Circolo del Design si pone si dalla sua nascita. In quest’ottica apre la mostra dedicata alla figura di Riccardo Dalisi e in particolare al suo lavoro di ...