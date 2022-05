Perché Putin ha già perso (Di giovedì 5 maggio 2022) No. Putin non “ha già vinto”. È esattamente il contrario… Basta guardare alle cose senza paraocchi ideologici. Mi duole dover rispondere ad un articolo apparso sulla nostra Zuppa in cui si annuncia con sicurezza che “Putin ha già vinto la guerra”. Apprezzo molto la diversità e la libertà di opinioni che la Zuppa offre ai lettori. Perciò permettetemi di dire la mia. Pil e popolazione L’articolo comincia citando la disparità di popolazione e di Pil tra la Russia e l’Ucraina. Da cui l’inevitabile vittoria russa. Gli eventi di questi mesi hanno invece esposto al mondo la fragilità dell’orso russo e del suo apparato militare. La Russia sarà più ricca dell’Ucraina ma rimane un paese con un’economia profondamente depressa. Il Pil russo è equivalente a quello della Spagna per una popolazione di 144 milioni di persone (la Spagna 44). A ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 5 maggio 2022) No.non “ha già vinto”. È esattamente il contrario… Basta guardare alle cose senza paraocchi ideologici. Mi duole dover rispondere ad un articolo apparso sulla nostra Zuppa in cui si annuncia con sicurezza che “ha già vinto la guerra”. Apprezzo molto la diversità e la libertà di opinioni che la Zuppa offre ai lettori. Perciò permettetemi di dire la mia. Pil e popolazione L’articolo comincia citando la disparità di popolazione e di Pil tra la Russia e l’Ucraina. Da cui l’inevitabile vittoria russa. Gli eventi di questi mesi hanno invece esposto al mondo la fragilità dell’orso russo e del suo apparato militare. La Russia sarà più ricca dell’Ucraina ma rimane un paese con un’economia profondamente depressa. Il Pil russo è equivalente a quello della Spagna per una popolazione di 144 milioni dine (la Spagna 44). A ...

