Paolo De Maio riparte dalle periferie con i suoi “Cinque passi per Nocera”

(Di giovedì 5 maggio 2022) di Erika Noschese E’ il candidato scelto dal Pd, aperto alla società civile. L’avvocatoDeha già ufficializzato la sua candidatura alla carica di primo cittadino e rappresenterà la coalizione di Pd, Psi, Federazione Civica, Italia Viva, Area di centro e Liberal socialisti eCittà solidale. Nei giorni scorsi l’inaugurazione del suo comitato elettorale ma già da tempo ha lanciato i “per”, ovvero i punti salienti del suo programma elettorale, racchiusi in altrettante parole chiavi: crescita, innovazione, diritti, coesione e partecipazione Avvocato De, il quadro politico aInferiore sembra essere ormai ben delineato. Tra poco più di un mese si tornerà al voto, a che punto è la composizione delle liste? ...

... e in collegamento video il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, il commissario europeoGentiloni, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di. Borrell parteciperà ...... e in collegamento video il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, il commissario europeoGentiloni, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di. 'Questo Festival sarà un'... De Maio “vi racconto la città che ho in mente” il commissario europeo Paolo Gentiloni, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. Borrell parteciperà anche all'evento inaugurale del Festival, domani sera a Palazzo Vecchio, mentre il 6 maggio ...La seconda giornata, il 6 maggio a Palazzo Vecchio, sarà aperta dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola; seguiranno gli interventi dei commissari Elisa Ferreira e Paolo Gentiloni ...