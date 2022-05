Non solo Dybala: l’addio a un altro big è cosa fatta, tifosi addolorati (Di giovedì 5 maggio 2022) A fine stagione potrebbe consumarsi un altro addio in casa Juventus. Un big è pronto a salutare la Vecchia Signora e i suoi tifosi. La vittoria contro il Venezia ha consentito alla Juventus di centrare con discreto anticipo la qualificazione in Champions League. Il pari della Roma contro il Bologna ha dato la matematica certezza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 maggio 2022) A fine stagione potrebbe consumarsi unaddio in casa Juventus. Un big è pronto a salutare la Vecchia Signora e i suoi. La vittoria contro il Venezia ha consentito alla Juventus di centrare con discreto anticipo la qualificazione in Champions League. Il pari della Roma contro il Bologna ha dato la matematica certezza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlexBazzaro : Obbligo di #mascherine per il lavoro privato fino a giugno. Anche all’aperto. Ormai è solo volontà punitiva. Mero e… - RobertoBurioni : @ricpuglisi Fanno bene. Il virus circola, contagiosissimo negli ambienti chiusi e la mascherina molto efficace nel… - GiovaQuez : Salvini: 'Noi queste armi a chi le diamo? C'è anche la mafia ucraina'. In sostanza un esercito in Ucraina non c'è,… - PatriziaMarocco : @Palazzo_Chigi Solo una domanda.... perché i percettori Naspi non hanno diritti ai 200 euro? Lo date a chi percep… - SaraPailettes : @sghigolini Non ha senso. È vero anche che io saluto tutt3 parlo con tutt3, le persone in generale mi piacciono e m… -