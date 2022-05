Napoli, il report dell’allenamento / De Laurentiis ha assistito alla seduta, Rrahmani in gruppo (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento. De Laurentiis ha assistito ancora alla seduta, stasera è prevista la cena per festeggiare la qualificazione in Champions. Di Lorenzo e Anguissa hanno svolto lavoro di prevenzione, Rrahmani dopo due giorni di allenamenti personalizzati ha svolto l’intera seduta in gruppo. seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma sabato alle ore 15 per la 36esima giornata di Serie A. Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilha diffuso il consueto. Dehaancora, stasera è prevista la cena per festeggiare la qualificazione in Champions. Di Lorenzo e Anguissa hanno svolto lavoro di prevenzione,dopo due giorni di allenamenti personalizzati ha svolto l’interainmattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma sabato alle ore 15 per la 36esima giornata di Serie A. Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema ...

