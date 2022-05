“Mi chiedo come sia possibile”: De Laurentiis duro sul calcio giovanile (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Napoli pare aver trovato la quadratura del cerchio anche per quanto riguarda la Primavera. I ragazzi di Frustalupi stanno giocando una discreta stagione in Primavera 1, dopo la promozione della passata stagione. Di Primavera e di calcio giovanile ha parlato Aurelio De Laurentiis, che ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Francesco Giordani di Caserta. Il presidente del Napoli ha attaccato duramente un aspetto del calcio giovanile. Ecco le parole di ADL. “Quando vedo le partite dei ragazzi, m’impressiona di più l’imbecillità appartenente ai genitori, i quali assumono atteggiamenti incredibili. Mi chiedo come sia possibile. Con questi atteggiamenti cosa possono mai trasmettere ai loro figli. Atteggiamento da padre padrone? Ma che ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Napoli pare aver trovato la quadratura del cerchio anche per quanto riguarda la Primavera. I ragazzi di Frustalupi stanno giocando una discreta stagione in Primavera 1, dopo la promozione della passata stagione. Di Primavera e diha parlato Aurelio De, che ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Francesco Giordani di Caserta. Il presidente del Napoli ha attaccato duramente un aspetto del. Ecco le parole di ADL. “Quando vedo le partite dei ragazzi, m’impressiona di più l’imbecillità appartenente ai genitori, i quali assumono atteggiamenti incredibili. Misia. Con questi atteggiamenti cosa possono mai trasmettere ai loro figli. Atteggiamento da padre padrone? Ma che ...

