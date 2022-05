Mathilde del Belgio | l' eleganza di una regina in Grecia

(Di giovedì 5 maggio 2022) Re Filippo e consorte sono ad Atene per una visita di stato. La sovrana ha rispolverato vecchi outfit e ha sfoggiato vestiti nuovi di zecca come quello da dea dello stilista greco Costarellos. Sempre impeccabile, è stata protagonista di un cambio d'abito in aereo e di una scarpinata tra le rovine greche

Advertising

AMICA - La rivista moda donna

Tantissimi gli invitati accorsi da Parigi da Agnes Boulard , Alexandra Golovanoff, Alexandre De Betak , a Sofia Sanchez , Nicola Maury , PiergiorgioMoro , Sabine Brunner ,Favier che ...Puntiamo ora i riflettori sulla Gen Z per dare una interpretazione moderna501, da sempre nostra icona culturale per eccellenza', affermaVaucheret, Brand Marketing Director South Europe,... Mathilde del Belgio in pellegrinaggio con la famiglia lungo il Cammino di Santiago E le immagini dell’addestramento militare di Elisabeth a Leopoldsburg sono più che mai un monito in questo momento in cui l’Europa ha la guerra alle porte – foto | video 1 | video 2 Filippo e Mathilde ...Tra grande anteprime internazionali e il cinema indipendente, si prepara il festival romagnolo in programma dal 12 fino al 15 maggio..