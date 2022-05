Manchester City | Guardiola incredulo | ' Sconfitti dalla loro Storia'

Advertising

desimpedidos : ? PSG ? CHELSEA ? MANCHESTER CITY - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - record_mexico : BENZEMA BENZEMA BENZEMA BENZEMA ? RealMadrid 3-1 ManchesterCity ?? Global: 6-5 EN VIVO: - EleniyanAgbaje : RT @BnsComps: Eduardo Camavinga Vs Manchester City - aarferlo14 : RT @BnsComps: Eduardo Camavinga Vs Manchester City -

Bernabeu ammutolito, ilha un piede e mezzo in finale. Poi succede qualcosa, qualcosa che assomiglia più ad un segno premonitore che ad un gol sbagliato: cavalcata sulla sinistra di ...L'incredibile carambola del Bernabeu, che ha visto il Real Madrid imporsi per 3 - 1 suldopo i tempi supplementari , si somma ai rimpianti per il match all'Etihad , amarezza e rimorsi ...Sotto di due gol nel conteggio finale aggregato tra andata e ritorno, nessuno poteva credere nel capolavoro del Real Madrid contro il Manchester City nel match di ritorno della semifinale di Champions ...Nelle scorse settimane, il nome di Riyad Mahrez, attaccante del Manchester City, è stato accostato anche al Milan che è sempre alla ricerca di un esterno destro in vista della prossima stagione. Come ...