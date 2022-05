Lo spazio secondo Samantha Cristoforetti, dai calzini alla playlist (Di giovedì 5 maggio 2022) Chi è un astronauta oggi e cosa fa nella vita di tutti i giorni? A queste domande (e a tantissime altre) risponde Spaziale, il nuovo podcast in cinque puntate prodotto da Chora Media, che segue il nuovo viaggio spaziale di Samantha Cristoforetti Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 maggio 2022) Chi è un astronauta oggi e cosa fa nella vita di tutti i giorni? A queste domande (e a tantissime altre) risponde Spaziale, il nuovo podcast in cinque puntate prodotto da Chora Media, che segue il nuovo viaggio spaziale di

Advertising

AngeloR54671811 : RT @lequilibrista96: @Obi1K2 'A cercare un'origine nella scienza,il Metaverso è la versione virtuale del Multiverso.Secondo la fisica teori… - Occe64 : RT @lequilibrista96: @Obi1K2 'A cercare un'origine nella scienza,il Metaverso è la versione virtuale del Multiverso.Secondo la fisica teori… - lequilibrista96 : @Obi1K2 'A cercare un'origine nella scienza,il Metaverso è la versione virtuale del Multiverso.Secondo la fisica te… - Andrea61235280 : @GassmanGassmann Va bene la libertà di stampa, secondo me il problema è che viene dato troppo spazio a programmi pr… - evermorelikeme : @namelessniic @shecompIains @fantatortellini Eh però non penso sia un criterio oggettivo Comunque secondo me dei p… -