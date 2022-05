Lo scontro salvezza va alla Salernitana | Venezia ko 2-1

(Di giovedì 5 maggio 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Laapproda per la prima volta in stagione in zona. Nella bolgia dell’Arechi i granata vincono 2-1 lodiretto con il, recupero della 20esima giornata, e volano a +1 sul Cagliari in attesa del match con i sardi che si giocherà domenica sempre nella fortezza del Cavalluccio Marino. Per i veneti ci sarà invece l’impegno con il Bologna con la retrocessione in B ormai davvero ad un passo. Il primo squillo è dei lagunari: su una punizione dtrequarti battuta da Aramu, Okereke accomoda il pallone a Ceccaroni che calcia da ottima posizione ma trova la pronta risposta di Sepe. Il difensore delè protagonista in negativo dall’altro lato del campo, appena due minuti più tardi, quando sugli sviluppi di corner tocca con la mano ...

