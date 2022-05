Inter, Dybala: “Arrivata la smentita e non solo” (Di giovedì 5 maggio 2022) Inter, Dybala- Ad oggi come riporta TMW è Arrivata la grande smentita del grande affare fatto tra l’Inter e Paulo Dybala per la prossima stagione Nella giornata di ieri è impazzata la notizia di un affare fatto tra Dybala è l’Inter però poi smentita subito dal procuratore del ragazzo Argentino. Pista ancora calda per tutti, ma non è ancora arrivato il momento della chiusura. Che magari potrebbe arrivare poco prima del ritiro nerazzurro oppure subito dopo la finale di coppa Italia. Sta di fatto che il destino della Joya sembra segnato in modo importante verso Milano sponda Inzaghi per i prossimi anni. “L’Inter e Paulo Dybala. Uno dei pochi binomi in grado di spostare l’attenzione dalla corsa scudetto ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)- Ad oggi come riporta TMW èla grandedel grande affare fatto tra l’e Pauloper la prossima stagione Nella giornata di ieri è impazzata la notizia di un affare fatto traè l’però poisubito dal procuratore del ragazzo Argentino. Pista ancora calda per tutti, ma non è ancora arrivato il momento della chiusura. Che magari potrebbe arrivare poco prima del ritiro nerazzurro oppure subito dopo la finale di coppa Italia. Sta di fatto che il destino della Joya sembra segnato in modo importante verso Milano sponda Inzaghi per i prossimi anni. “L’e Paulo. Uno dei pochi binomi in grado di spostare l’attenzione dalla corsa scudetto ...

